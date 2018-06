Zeldzame gouden leeuwapentweeling geboren

In Apenheul is het letterlijk een seizoen met een gouden randje. Na tientallen bevallingen dit voorjaar bij de ringstaartmaki’s, bonobo’s, doodshoofdapen, Hanuman langoeren en roodkruinmangabeys, is het nu ook de beurt aan gouden leeuwaap Feia. Zij heeft woensdag een prachtige tweeling op de wereld gezet.

De geboorte is een bijzonder moment voor Apenheul. Gouden leeuwapen leven in het wild in het Atlantisch regenwoud van Brazilië. Daar wordt hun voortbestaan bedreigd, omdat steeds bos door houtkap verdwijnt. Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor gouden leeuwapen. Door samen te werken met andere dierentuinen, houdt Apenheul met succes een reservepopulatie gouden leeuwapen in dierentuinen in stand. De tweeling is dus heel erg welkom.

Succesvol herintroductieprogramma

Gouden leeuwapen spelen bovendien een bijzondere rol in de geschiedenis van Apenheul. Het lukte Apenheul om in de jaren ‘90 samen met andere dierentuinen gouden leeuwapen terug te zetten in het wild. Tussen de circa 1.600 gouden leeuwapen in Brazilië lopen ook nakomelingen van gouden leeuwapen uit Apenheul rond. De gouden leeuwaap is de enige apensoort waarvoor zo’n succesvol herintroductieprogramma is doorgevoerd.

Natuurbehoudproject

Vandaag de dag is Apenheul nog steeds actief in Brazilië. Daar steunt het Apenheul Natuurbehoudfonds een project om versnipperde stukken bos weer met elkaar te verbinden. Door het aanleggen van deze ‘corridors’ kunnen gouden leeuwapen zich over een veel groter gebied verspreiden. Dat vergroot hun overlevingskansen aanzienlijk. Apenheul doneert een deel van zijn opbrengsten uit het park aan het Apenheul Natuurbehoudfonds. Daar profiteren dus ook de gouden leeuwapen in het wild van.

Twee tweelingen

De pasgeboren tweeling in Apenheul is meteen te zien voor bezoekers. De gouden leeuwapenfamilie bestaat nu in totaal uit 6 dieren. Bij gouden leeuwapen is het normaal dat ze één à twee keer per jaar een tweeling krijgen. Vorig jaar beviel moeder Feia ook van een gezonde tweeling. Omdat het grootbrengen van tweelingen best een zware klus is, helpen alle leeuwapen uit de familie mee met de opvoeding. Het geslacht van de kleintjes is nog niet bekend. De dieren hebben dan ook nog geen naam.