Passagier die zo stonk dat vliegtuig moest landen, overleden aan bacteriële infectie

Voor de man werd in Portugal op vliegveld Faro een noodlanding gemaakt. De man werd overgebracht naar een ziekenhuis. Twee dagen geleden is hij overleden. Hij had een ernstige infectie opgelopen in het buitenland. Dit schrijft het AD woensdag. De infectie zou ook de veroorzaker geweest van de stank tijdens de vlucht.

Het gaat om de de 58-jarige Russische muzikant Andrey Suchilin. Op Facebook schrijft een vriend dat Suchilin tijdens een vakantie een bacteriële infectie had opgelopen, zo weet de krant. Toch stapte Suchilin op 30 mei in het vliegtuig. Maar hij stonk zo erg dat passagiers aan boord flauwvielen of moesten overgeven. De kapitein besloot uiteindelijk een noodlanding te maken. Suchilin verbleef een hele tijd op de intensive care. Echter de operaties hielpen niet. Hij bezweek aan de infectie. Volgens Spaanse nieuwssites leed de man als een gevolg van de infectie aan necrose, waarbij lichaamsweefsel afsterft en een kwalijke geur verspreidt, aldus het AD.