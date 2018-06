Schapendieven slaan drie keer toe bij zelfde boer

In de afgelopen maand is een boer uit Hoogerheide tot drie keer toe het slachtoffer geworden van een schapendief.

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 mei 2018 werden schapen weggenomen van zijn weiland aan de Reimerswaalweg in Hoogerheide. In de nacht van 1 op 2 juni deed ditzelfde zich voor en in de nacht van 6 op 7 juni wederom. In totaal zijn er 12 schapen buitgemaakt door de dieven. De eigenaar heeft steeds aangifte gedaan.