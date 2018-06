Verband tussen media-aanslagen en moord op broer kroongetuige

Een van de mannen die is opgepakt voor de moord is lid van de motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Ook de verdachte van de raketaanslag op de Panorama-redactie in Amsterdam is lid van die motorclub. Dit heeft een bron aan De Telegraaf laten weten, zo schrijft de krant. Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft het bevestigd. Een woordvoerder van het OM tegen de krant: 'We hebben aanwijzingen dat er banden zijn tussen de verdachte in de liquidatiezaak en de motorclub Caloh Wagoh.' Het gaat om de 34-jarige G.G. uit Den Haag. Hij wordt verdacht van wapenbezit.

De krant schrijft dat de achtergrond van G.G. nteressant is, omdat dit duidt op een mogelijk verband tussen de aanslagen op De Telegraaf en Panorama/Nieuwe Revu en de moord op de broer van de kroongetuige. De man die werd opgepakt voor de raketaanslag op het redactiekantoor van Panorama/Nieuwe Revu is een lokale leider van Caloh Wagoh.