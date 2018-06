Politie houdt schipper dodelijke aanvaring aan

De andere schipper raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij zal op een later moment gehoord worden. De boten zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Hoe het noodlottige incident kon gebeuren en wat de rol van de beide schippers is geweest, wordt op dit moment onderzocht door de politie. Zoals gebruikelijk bij dergelijke ernstige incidenten moest de aangehouden schipper een blaastest ondergaan. Uit deze test bleek dat hij de norm niet had overschreden. Daarnaast zijn en worden diverse getuigen gehoord.

Het dodelijke slachtoffer was een 56-jarige man uit de gemeente Noordenveld. Zijn familie is in kennis gesteld. De overige drie slachtoffers, waarvan een zeer ernstig gewond raakte, zijn opgenomen in het ziekenhuis en worden daar behandeld.

Slachtofferhulp

Veel mensen die aan de wal stonden, zagen de aanvaring gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Mensen die behoefte hebben aan nazorg, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp via 0900-0101.