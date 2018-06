OM eist in hoger beroep opnieuw 18 jaar gevangenisstraf voor moord en overvallen

Het OM acht bewezen dat de verdachte op 17 december 2014 met voorbedachte rade het slachtoffer van dichtbij heeft doodgeschoten. De verdachte zou van tevoren een nieuwe simkaart hebben aangeschaft om het slachtoffer met een onbekend nummer te sms'en en naar een parkeerplaats te lokken. Op de parkeerplaats werd het slachtoffer in zijn gezicht geschoten. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

De rechtbank sprak de verdachte in 2017 vrij van de moord en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor een aantal overvallen. Het OM, dat in eerste aanleg ook een gevangenisstraf van achttien jaar had geëist, ging in hoger beroep tegen de vrijspraak van de moord. Ook verdachte, die ontkent de moord te hebben gepleegd, legde zich niet bij het oordeel van de rechter neer en ging in hoger beroep tegen de veroordeling voor de andere zaken.

In hoger beroep blijft de verdachte ontkennen en blijft hij bij de verklaring dat een zekere ‘Sam’ vlak voor de moord over zijn mobiele telefoon beschikte. Er is, onder meer op basis van door verdachte aangereikte gegevens, uitgebreid onderzoek verricht naar het bestaan die persoon. Uit dat onderzoek is geen enkele ondersteuning voor de verklaring van verdachte naar boven gekomen. ‘Alles wijst erop dat Sam niet bestaat’, aldus de advocaat-generaal in haar requisitoir.

Bij het formuleren van de strafeis benadrukt de advocaat-generaal de ernst van de feiten en het leed dat de nabestaanden van Joey Moes is aangedaan. Daarnaast rekent de advocaat-generaal het de verdachte zwaar aan kort na opheffing van zijn voorlopige hechtenis overvallen, waaronder een gewapende overval, te hebben gepleegd.

Het hof doet uitspraak op 13 juli.