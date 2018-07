Vijf aanhoudingen in onderzoek mishandeling en openlijke geweldpleging

In het onderzoek naar een vechtpartij van vrijdag 29 op zaterdag 30 juni op de Markt zijn inmiddels vijf tieners aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Bij de vechtpartij raakte een 20-jarige man gewond.

De openlijke geweldpleging was rond 02.20 uur op de Markt. Agenten troffen daar het slachtoffer aan en een grote groep omstanders. Ter plekke hielden agenten al een 17-jarige verdachte uit Roosendaal aan. De politie is direct een onderzoek naar het incident gestart. Zaterdag zijn nog 4 verdachten gearresteerd. Het gaat om twee 17-jarigen uit Roosendaal en twee 16-jarigen uit Roosendaal en Dordrecht. De 16-jarige Roosendaler mocht na verhoor naar huis. De vier verdachten zitten nog vast voor verder onderzoek naar hun aandeel in de mishandeling.