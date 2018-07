Tijgermug mogelijk per auto in Dieren beland

Hoe is de tijgermug in het Gelderse plaatsje Dieren terechtgekomen, waar is hij aangetroffen en welke actie is er ondernomen?

Vragen die rezen na publicatie van de vondst op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Stichting platform Stop invasieve exoten heeft achterhaald dat de gezondheidsbedreigende mug er mogelijk per auto terecht is gekomen, meegelift met een vakantieganger vanuit Zuid-Europa, waar de tijgermug al veel voorkomt.

De tijgermug is een van oorsprong uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan verspreiden naar mensen en dieren, zoals dengue, zika, chikungunya, encefalitis en hartworm. Het gezondheidsbedreigende insect wordt in Nederland regelmatig aangetroffen bij bedrijven die de mug importeren met de invoer van gebruikte banden of het sierplantje Lucky bamboo. De NVWA zet de vondst dan vervolgens op haar site, met vermelding van naam van de gemeente en de datum van de vondst.

Maar bij de tijgermug in Dieren liep het anders. Naar onlangs is gebleken, heeft de NVWA daar een tijgermug aangetroffen, al in 2017. Dat blijkt uit een recente aanpassing van de webpagina met vondsten. Het is voor het eerst dat Dieren genoemd wordt als vindplaats van de tijgermug.

Gevraagd naar de datum van de vondst, de exacte locatie en de genomen maatregelen, schrijft de woordvoerder van de gemeente Rheden aan het platform: “Het was één exemplaar en geen gevaar voor de volksgezondheid. Wij zijn door NVWA begin 2018 op de hoogte gesteld over deze vondst.” Vervolgens verwijst de woordvoerder naar de NVWA.

De NVWA geeft als reactie: “In Dieren betrof het een incidentele vondst bij een particulier. De mug is vermoedelijk mee gereisd met bagage. We hebben de vindplaats uitgebreid onderzocht en geen andere muggen gevonden, waardoor aanvullende maatregelen niet nodig waren.”

Desgevraagd bevestigt de NVWA dat zich mogelijk de volgende situatie heeft voorgedaan: de inwoner van Dieren was met de auto naar Zuid-Europa geweest en bij thuiskomst ontdekte hij dat er een of meer tijgermuggen in zijn auto of bagage (zoals een tent) waren meegereisd, waarna hij contact opnam met de NVWA.

De NVWA meldt dat ze ter plaatse zelf één tijgermug hebben aangetroffen. Het is voor het eerst dat de NVWA bevestigd heeft dat een tijgermug mogelijk via een personenauto in Nederland terecht is gekomen.