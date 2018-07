Opnieuw brand bij milieustraat

Bij het afvalbrengstation aan de Kreekweg in Vlaardingen is woensdagavond voor de tweede keer brand uitgebroken in een berg afval.

Het afval was ondertussen verspreid over de grond om zo het blussen beter mogelijk te maken. De brandweer is geruime tijd bezig het vuur goed uit te krijgen. Hierbij kreeg men hulp van een graafmachine die verderop bezig was. Zo kon het afval uit elkaar gehaald worden.