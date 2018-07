ANWB verwacht drukte door vakantieverkeer

Door de start van de zomervakantie zal het komend weekend op veel Europese wegen erg druk worden, waarschuwt de ANWB. Vrijdagmiddag 6 juli sluiten in ons land de scholen in de regio zuid en begint voor een miljoen mensen de vakantie. Ook in het noorden van Duitsland en in België gaan het weekeinde scholen en bedrijven voor een aantal weken dicht. Vakantiegangers die van plan zijn het weekeinde te vertrekken moeten beslist rekening houden met files.