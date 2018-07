Meerdere gewonden bij ernstige aanrijding streekbus en bestelbusje in Mijdrecht

Zaterdagochtend zijn er gewonden gevallen bij een ernstige aanrijding tussen een streekbus en een bestelbusje in Mijdrecht. Het ongeval gebeurde even voor 12.00 uur op de N201 op de Mijdrechtse Zuwe tussen Mijdrecht en Amstelhoek ter hoogte van de Middenweg.

Beknellingen

Zowel de buschauffeur als de bestuurder van het bestelbusje raakten bekneld en zwaargewond. De brandweer moest beide slachtoffers uit hun benarde positie bevrijden. Artsen van het Mobiel Medische Team (MMT) kwamen per traumahelikopter naar het incident toe om medische assistentie te verlenen aan de slachtoffers.

Busbaan

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er zich passagiers in de streekbus bevonden tijdens het ongeval en of hier ook mensen gewond zijn geraakt. De streekbus met lijnnummer 340, die op de busbaan richting Amstelhoek reed, botste op het bestelbusje waarvan de bestuurder vermoedelijk van de N201 de Middenweg op wilde rijden en mogelijk de streekbus over het hoofd heeft gezien. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht.