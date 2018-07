Stoet poedelnaakte fietsers trekt door hartje Amsterdam

Zaterdag is er een stoet van naakte fietsers door de hoofdstad getrokken in het kader van de World Naked Bike Ride 2018.

Protest tegen verdrukking fietsers

De World Naked Bike Ride is een demonstratie die jaarlijks over de hele wereld wordt gehouden en voortkomt uit de Spaanse Ciclonudista, die voor het eerst in 2001 in Zaragoza is gehouden. De Ciclonudista eist de straat terug voor de mensen die er leven en zich op eigen kracht dus lopend en fietsend voortbewegen, en protesteert op een ludieke wijze tegen de overheersing van de straat door auto's en ander gemotoriseerd verkeer.

Vondelpark

De deelnemers van de ciclonudista fietsen bloot om de kwetsbaarheid van het menselijk lijf in het verkeer zichtbaar te maken en respect voor het lijf te vorderen. De stoet blote fietsers vertrokken rond 14.00 uur vanaf NS Amsterdam Amstel en Park Frankendael en eindigde rond 17.00 uur in het Vondelpark.