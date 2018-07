Ruim 100 kilo cocaïne tussen partij bananen

Politie en Douane hebben in de vroege ochtend van zondag op maandag 2 juli in een partij bananen ruim 100 kilo cocaïne aangetroffen. Deze waren afkomstig van een fruitoverslagbedrijf in Rotterdam-West en zijn met een vrachtwagen naar een loods in de Spaanse Polder vervoerd. Daar werd met hulp van een speurhond van de Douane de cocaïne ontdekt. De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro, zijn in beslag genomen en direct vernietigd.

Aanhoudingen

Dezelfde dag zijn er twee 48-jarige mannen uit Rotterdam aangehouden. De ene man werkte bij het overslagbedrijf en de andere man was de huurder van de loods. Na verder onderzoek kon afgelopen maandag 9 juli een derde verdachte worden aangehouden, een 25-jarige man die ook woonachtig is in Rotterdam. Hij was de chauffeur van de vrachtwagen. Alle drie de mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de import van de verdovende middelen. Daarnaast zijn bij een doorzoeking in de woning van één van de verdachten een aantal imitatie vuurwapens aangetroffen. Twee van de drie verdachten zitten voorlopig vast, de derde wordt aanstaande donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vervolgonderzoek en sluiten pand

Het vervolgonderzoek door het HARC-team, een samenwerkingsverband van politie, Douane, FIOD en OM, is nog in volle gang. Op last van de gemeente Rotterdam is de loods in de Spaanse Polder door de burgemeester met een spoedprocedure gesloten.