ANWB waarschuwt voor files door vakantie en festivals

De ANWB verwacht komend weekeind in het buitenland veel files met vakantiegangers. In Nederland zijn het vooral festivals en concerten die wat drukte op de weg veroorzaken. Zo worden komend weekend zowel de Zwarte Cross als het North Sea Jazz Festival gehouden. Het begin van de zomervakantie in de regio Midden leidt amper tot problemen op de weg.

In de Achterhoek zullen de wegen rond Lichtenvoorde komend weekend vollopen voor het festival De Zwarte Cross. Vorig jaar kwamen er 220.000 mensen op het festival af. Bezoekers krijgen het dringende advies om met het openbaar vervoer te komen. Zaterdagmiddag staan er files in het zuidoosten van Amsterdam, waar popgroep Kensington een concert in de ArenA geeft. In Rotterdam-Zuid is komend weekend het North Sea Jazz Festival.

Ondanks het begin van de zomervakantie in de regio Midden verwacht de ANWB een normale avondspits op vrijdag. Hooguit is het wat drukker op de snelwegen rond Utrecht en Arnhem.

De Europese wegen lopen de komende weekenden vol met vakantiegangers. Zo wordt het in Frankrijk zaterdag bijzonder druk. Niet alleen door al het vakantieverkeer, maar ook vanwege de nationale feestdag ‘Quatorze juillet’. Vrijdagmiddag- en avond is het zeer druk op alle wegen vanuit Parijs. Op zaterdag breidt zich de drukte over de rest van het land uit. Al vroeg staan er flinke files op de ‘Autoroute du soleil’ naar het zuiden, op de A6/A7 van Parijs via Lyon naar Marseille. De piek van de drukte is tussen 12.00 en 15.00 uur. Ook de route door midden-Frankrijk over de A71 en A75 is erg druk. De toeristenbond verwacht eveneens oplopende wachttijden bij de Mont Blanctunnel (N205) richting Italië. Hou verder rekening met drukte op de A10 Parijs richting Bordeaux, met name bij de tolstations. Verkeer dat door de Provence rijdt moet rekening houden met extra reistijd op de A8 tussen Aix-en-Provence en de Italiaanse grens.

Ook in Duitsland staat het vaak vast komend weekend. Daar zorgen de vele wegwerkzaamheden (op meer dan 400 plaatsen) en vertrekkende vakantiegangers uit Noordrijn-Westfalen voor extra files. Zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur is de kans op vertraging het grootst. De drukste vakantieroutes zijn de A1 Osnabrück-Hamburg, A3 Frankfurt-Neurenberg, A5 Karlsruhe-Bazel, A7 Ulm-Füssen, A8 Karlsruhe-München-Salzburg en de route via de Fernpas (B179). Zondag is door het minder drukke verkeer een iets betere reisdag.

In België zijn de scholen al twee weken dicht. Dat neemt niet weg dat er ook dit weekend veel vakantieverkeer op de weg is. Een van de drukste routes is de E40 Brussel-Oostende, zeker bij mooi weer. Ook wordt er op een aantal vakantieroutes aan de weg gewerkt. Dat is o.a. het geval op de E411 Brussel-Luxemburg en op de E25 Luik-Arlon. Op de E25 moet het verkeer tussen Werbomont en Baraque de Fraiture het stellen met één rijstrook.

In Zwitserland en Oostenrijk zijn de tunnels de grootste knelpunten. Zo loopt zaterdag de wachttijd voor de Gotthardtunnel in de Zwitserse A2 op tot ruim een uur. Voor de Karawankentunnel (A11) van Oostenrijk naar Slovenië verwacht de ANWB eveneens een uur wachttijd. Ook op zondag is er op die wegen oponthoud te verwachten.