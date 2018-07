Vrouw (24) in Utrecht door misdrijf om het leven gekomen

De persoon die woensdag 11 juli dood in een studentenwoning aan de Bosboomstraat is aangetroffen, betreft een 24-jarige vrouw uit Utrecht.

Op woensdagmorgen 11 juli werd op de Bosboomstraat een overleden vrouw aangetroffen. Uit het onderzoek door de politie bleek dat zij door geweld om het leven was gekomen. Er werd een rechercheteam samengesteld van zowel tactische als forensische rechercheurs. Al snel kwam een mogelijke verdachte in beeld. Deze verdachte, een 31-jarige man uit Nieuwegein, is dezelfde dag aangehouden en ingesloten. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt onderzocht.

Update 17.30 uur

Diverse media meldden dat de jonge vrouw mogelijk zou zijn omgebracht door haar ex-vriend. Volgens RTV Utrecht zou de man woensdagmiddag na een achtervolging door de politie zijn aangehouden.

Iets gezien?

De politie zoekt getuigen van het misdrijf. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie die kan bijdragen aan het onderzoek, meld u dan bij de recherche via 0900-8844.