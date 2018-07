Woningen en geparkeerde auto's beschoten in Hoorn

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Hoorn woningen en geparkeerde auto's beschadigd geraakt nadat er meerder malen was geschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Twee woningen en geparkeerde auto's beschadigd

De politie kraag in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.55 uur melding van een schietincident op de Drieboomlaan in Hoorn. 'Ter plaatse bleek meerdere malen geschoten te zijn met een vuurwapen op een woning. Ook een tweede woning en twee geparkeerd staande auto’s werden geraakt. Bij het schietincident ontstond alleen materiële schade. Er raakte niemand gewond', aldus de politie .

Politieonderzoek

De politie is een forensisch en tactisch onderzoek gestart naar het schietincident en de aanleiding daartoe. De politie verzoek getuigen of mensen met informatie over het voorval om zich te melden bij de politie in Hoorn via 0900-8844 of anoniem via 800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).