Treinverkeer plat om brand in trafohuisje Hilversum

In Hilversum is zaterdag aan het eind van de ochtend bij werkzaamheden aan een transformatorhuisje van ProRail naast het spoor aan de Oude Amerfoortseweg brand uitgebroken. Dit meldt de gemeente Hilversum zaterdag.

Grote rookontwikkeling

In verband met een de brand in het transformatorhuisje is grote rookontwikkeling ontstaan. Omwonenden werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten houden den de mechanische ventilatie uit te zetten.

Treinverkeer stilgelegd

Omdat de stroom eerst van het transformatorhuisje moest worden gehaald voor dat de brandweer kon beginnen met blussen moest het treinverkeer worden stilgelegd. : De brandweer was intussen volop bezig met de voorbereiding van de bluswerkzaamheden.

Extra rookoverlast

Rond 12.20 uur was de stroom afgeschakeld ene kon de brandweer beginnen met blussen. De brandweer liep ook in beschermende kleding met meetapparatuur rond in het betreffende gebied. Vanwege de bluswerkzaamheden was er tijdelijk extra rookoverlast.

Update 13.28 uur

Alleen de NS en ProRail hebben 'last' van de stroomuitval van het transformatorhuisje. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer. De actuele situatie op het spoor vindt u op www.ns.nl. Omwonenden hebben geen last van de stroomuitval.

Update 14.30 uur

De brand in het transformatorhuis aan de Oude Amersfoortseweg is geblust en er is geen rook meer. Ramen en deuren kunnen naar eigen inzicht worden geopend.