Gewonde man aangetroffen Bodegraven

De politie tast in het duister naar wat er is gebeurd met een 26-jarige gewonde man die zondagmorgen rond 04.30 uur werd aangetroffen voor het treinstation van Bodegraven.

De politie brengt zijn avond en nacht in kaart en roept daarbij de hulp in van omstanders die getuige waren van het aantreffen van de gewonde man. In het bijzonder de omstanders die aanwezig waren op het moment dat het slachtoffer in de ambulance werd gelegd.

Het enige wat duidelijk is, is dat de man rond 04.30 uur vannacht voor de ingang van het treinstation op de grond werd aangetroffen. Door de hulpdiensten is de man vervoerd naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt nu wat er gebeurd zou kunnen zijn.