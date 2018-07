Lichaam vermiste zwemmer (59) gevonden

Na een zoekactie van enkele uren is in het IJmeer het lichaam van de vermiste zwemmer (59) gevonden,

De man is verdronken tijdens het zwemmen, zo meldt Politie Amsterdam.

Reddingsboten, een helikopter en de politie startte zondagmiddag een zoekactie naar een vermiste zwemmer. Volgens Het Parool was de man rond 16.00 uur voor het laatst gezien bij Blijburg. Zijn persloonlijke spullen had hij daar achtergelaten. Sindsdien is de man spoorloos.

Het ondiepe water zorgde er voor dat het extra lastig is om met boten naar de man te zoeken. Enkele reddingsboten hebben vastgezeten.

Bij de zoekactie waren een SAR helikopter, de KNRM Marken en de reddingsbrigade van Blaricum betrokken.