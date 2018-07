Beveiligers bij Maastricht UMC+ komen in actie voor goede cao

De beveiligers, in dienst van Securitas, beginnen maandag 16 juli om 10.00 uur tot maandag 23 juli 07.00 uur. In de actieperiode zullen zij strikt volgens de zogenaamde GHS-procedure werken. Ook zullen zij technische storingen strikt volgens de procedure afhandelen.

Beveiligers eisen loonsverhoging

De beveiligers zijn onder andere verantwoordelijk voor het sleutelbeheer. Tanja Schrijver van FNV Beveiliging: ‘Ze zijn het zat dat de werkgevers nog steeds geen enkele loonsverhoging voor 2018 bieden.’ Rob Gaastra, beveiliger en kaderlid bij FNV: ‘Onze laatste loonsverhoging was 2 procent in januari 2017. Als we er in 2018 niets bij krijgen, dan gaat onze koopkracht hard achteruit in die twee jaar. Voor ons is dat onacceptabel.’

Na lang onderhandelen over de cao Particuliere Beveiliging zonder een stap verder te komen, stelden FNV Beveiliging en CNV Vakmensen de werkgevers in de beveiligingsbranche op 13 juni jl. een ultimatum. Het ultimatum liep af op 30 juni zonder enige toenadering van werkgevers. Sindsdien voeren de twee vakbonden samen actie.

Beveiligers voerden eerder actie op Schiphol

In de eerste week na het verstrijken van het ultimatum bezochten de vakbonden twee locaties van de mobiele surveillance van Trigion in Amsterdam en Amstelveen. En een locatie van Securitas in Amsterdam-Zuidoost. Daar spraken zij met de beveiligers over de cao en het actietraject. In de tweede week organiseerden FNV en CNV stiptheidsacties bij de beveiligers van G4S en I-SEC op Schiphol. En deze week starten de twee vakbonden met stiptheidsacties van de Trigion-beveiligers bij de VU in Amsterdam en van de Securitas-beveiligers bij het MUMC+.

Schrijver: ‘Zolang de werkgevers niet over de brug komen met een loonsverhoging in 2018, zullen wij onze acties voortzetten. De bal ligt bij de werkgevers.’