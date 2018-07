Masseur uit Utrecht veroordeeld voor verkrachting en aanranding

Verkrachting

De man volgde een massageopleiding en heeft bij verschillende personen zijn diensten aangeboden. Tijdens de massages heeft hij één vrouw verkracht door met zijn vinger bij haar binnen te dringen en met zijn tong de vrouw te betasten. Een ander slachtoffer heeft hij aangerand door tijdens de massage de vrouw te betasten. Ook staat vast dat hij tijdens de massage van drie personen opnames heeft gemaakt. De afbeeldingen en filmopnamen van die massages zijn in zijn woning gevonden.

Overvallen

De rechtbank spreekt van onverhoeds en grensoverschrijdend seksueel handelen. De man heeft het vertrouwen dat de slachtoffers in hem hadden misbruikt. Terwijl de slachtoffers dit niet verwachtten, heeft hij hen tijdens een massage met seksuele handelingen overvallen. De rechtbank vindt een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan ook op zijn plaats.

Proeftijd

Ook mag hij tijdens de proeftijd niet werken als personal trainer en masseur en moet hij zich melden bij de reclassering. Ook twee andere slachtoffers hadden aangifte gedaan van verkrachting en aanranding, maar de rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is voor deze aangiften. Mede daarom wijkt de straf af van de eis. De officier van justitie had 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist.

De politie heeft al in 2016 de woning van de masseur doorzocht. Omdat de zaak pas 2 jaar later voor de rechter is gebracht is de redelijke termijn overschreden. In het vonnis is rekening gehouden met deze overschrijding.