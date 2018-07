Winkels steeds vaker ook op zondag open

In bijna 70 procent van de gemeenten zijn de winkels elke zondag open. Dat meldt branchorganisatie Detailhandel Nederland op basis van eigen onderzoek. Vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg mogen bijna alle winkeliers hun deuren openen op zondag. De brancheorganisatie verwacht dat binnen vijf tot tien jaar overal de winkeltijden vrij zijn gegeven.

Het valt op dat er nu ook vaker koopzondagen zijn in behoudende provincies als Overijssel en Zeeland. Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland in het AD: 'We zien een duidelijke verschuiving, ook in de Biblebelt. Met name de ChristenUnie (oa in Enschede, Zwolle, Harderwijk ) begint zijn verzet op te geven, terwijl zelfs de SGP in bepaalde plaatsen (Bodegraven) soepeler wordt en concessies doet. Je ziet dat de ChristenUnie pluriformer en daardoor pragmatischer begint te worden.' Detailhandel Nederland is blij met de toename van de koopzondagen. Van Golberdinge: 'De momenten waarvan winkeliers hun geld moeten verdienen, verschuiven steeds meer richting de avond en het weekend. Webwinkels zijn bovendien 24/7 open en thuisbezorgen op zondag is toegestaan.'