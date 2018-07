Even iemand op Schiphol afzetten gaat geld kosten

Het betalen voor het afzetten van reizigers in de kiss&ride-zone is bedoeld om de chaos in piekuren en de vervuiling op de drukke luchthaven terug te dringen. Een woordvoerder van de luchthaven laat aan de Telegraaf weten dat bijna een kwart van de reizigers gehaald en gebracht wordt. Tegen de krant zegt hij: 'Daar zijn we niet blij mee, omdat dat files op toegangswegen en onnodige opstoppingen met zich mee kan brengen.' Er wordt naar alternatieven gekeken, maar die gaan de automobilist geld kosten. Hoeveel het gaat kosten is nog niet duidelijk.

Maar waarschijnlijk gaat het niet alleen om files en het milieu. Bronnen rondom het vliegveld vermoeden dat het vergaren van extra inkomen voor Schiphol ook een grote rol speelt bij de plannen. De luchthaven leed namelijk vorig jaar een verlies van 39 miljoen euro, op het kernbedrijf vliegen.