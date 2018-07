Wakker Dier doopt KFC om tot KFP

De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat de fastfoodketen moet stoppen met de verkoop van plofkip, en noemt KFC voortaan Kentucky Fried Plofkip (KFP). “Het leven van een plofkip is zó afschuwelijk, dat kunnen fastfoodgiganten als KFC niet meer negeren. Plofkip verkopen is niet meer van deze tijd,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Kentucky Fried Plofkip niet ‘real’

De reclamecampagne van Wakker Dier is een parodie op de commercials van KFC. Met beelden van knapperige sla en krokante kip verleidt de fastfoodgigant zijn klanten tot de ‘real deal’. Maar volgens Wakker Dier is er weinig ‘real’ aan deze krokante kip. “KFC verkoopt gepaneerde plofkip, in grote hoeveelheden en tegen heel lage prijzen. Veel dierenleed dus,” zegt Hilhorst.

Grootschalige campagne tegen grootschalig leed

Het is de eerste keer dat Wakker Dier grootschalig campagne voert tegen KFC. De keten was altijd een kleine speler in vergelijking met McDonald’s, maar is de laatste paar jaar aan een opmars begonnen. Bovendien is KFC alias KFP een van de laatste grote bedrijven die nog plofkip serveert. Onverteerbaar, zo vindt Wakker Dier, omdat miljoenen plofkippen in zes weken worden vetgemest om zo veel mogelijk vlees te produceren. Ze zien geen daglicht, leven bovenop elkaar en mede doordat ze continu in hun eigen uitwerpselen staan, lijden veel plofkippen aan pijnlijke voetzweren.

Fastfood plofkipvrij

Wakker Dier startte in januari 2012 een langlopende campagne tegen de verkoop van plofkip. Hierdoor is de plofkip inmiddels verbannen uit het versvleesschap van de supermarkten. Ondertussen gaat in veel horecagelegenheden de verkoop van plofkip door, met name in fastfoodrestaurants. Wakker Dier blijft campagne voeren totdat ook deze plofkipvrij zijn.