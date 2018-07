Dode man aangetroffen op galerij flat Middelburg

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 36-jarige man uit de gemeente Goes.

Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 03.15 uur zwaargewond aangetroffen door agenten. De man lag op de galerij van een flat aan de Driewegenhof in Middelburg. Op het moment dat de man door de agenten werd aangetroffen kwamen ook ambulancemedewerkers ter plekke. Zij zijn gestart met eerste hulp. Dat mocht niet meer baten, de man is ter plaatse overleden.

Meteen is een ‘plaats delict’ afgezet op de galerij op de bovenste etage van de flat. Aan de overige bewoners van de galerij is te kennen gegeven dat zij tijdelijk hun woning niet mochten verlaten vanwege het politieonderzoek.

In de woning waar de man eerder op de avond verbleef waren nog twee andere mannen aanwezig. Zij worden door de politie als getuige gehoord.

De oorzaak van de dood van de man is nog niet duidelijk, de politie onderzoekt meerdere scenario’s.