Verborgen cocaïne in auto aangetroffen

Experts van de douane Amsterdam hebben op speciaal verzoek van het Team Ondermijning in Limburg bij technisch onderzoek aan een personenauto zes kilogram cocaïne gevonden. De harddrugs zaten in een speciaal gemaakte verborgen ruimte. De auto die op de een parkeerplaats bij een sportschool aan de Hendrikxstraat in Venlo geparkeerd stond werd tijdens een actie op 21 juni door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.

Verborgen ruimtes

Door een vernuftig systeem in te bouwen in de personenauto werden de verdovende middelen verstopt in een aparte ruimte onder de autostoelen. Door een aantal handelingen kan de verborgen ruimte hydraulisch worden geopend, zo werd door experts van de Douane Amsterdam en de politie ontdekt tijdens onderzoek. Steeds vaker proberen criminelen op dergelijke innovatieve manieren hun activiteiten voort te zetten en op die manier bijvoorbeeld drugs, geld of wapens te verbergen zodat ze niet direct worden aangetroffen bij een controle. De politie is bekend met deze werkwijze en voert daarom regelmatig technisch onderzoek uit om verborgen ruimtes in personenauto’s en vrachtwagens boven water te halen.

Informatie is het kapitaal van de politie. Daarom wil de politie graag met u in gesprek, zeker als het zware criminaliteit betreft. U terecht bij het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Ook kunt u informatie delen via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800–7000.

Onderzoek naar drugshandel

De politieactie in Venlo op 21 juni vloeit voort uit een lopend onderzoek van de Duitse politie naar handel en bezit van verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie Limburg, FIOD, Douane, politie, RIEC Limburg en het Team Ondermijning Limburg hebben hiervoor een gezamenlijke actie gehouden bij panden aan de Amnesty Internationallaan en Diamanthof in Venlo op donderdag 21 juni.

Daarbij werden toen meerdere dure horloges, een motor, twee scooters, drie Porsches, enkele tienduizenden euro’s contant geld en een grote hoeveelheid illegale sigaretten aangetroffen. Een man uit Venlo werd destijds op de luchthaven van Düsseldorf aangehouden als verdachte in deze zaak.