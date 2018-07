Schoonmaak bij fastfoodketens beter na controles Inspectie SZW

De grote fastfoodketens hebben hun schoonmaak het afgelopen jaar veel beter georganiseerd. De intensieve controles van de Inspectie SZW en de Belastingdienst de afgelopen jaren en intensieve gesprekken met de fastfoodsector hebben een duidelijk effect gehad. Bij een groot deel van de fastfoodvestigingen is afscheid genomen van malafide schoonmaakbedrijven en is de schoonmaak in eigen beheer gekomen. Schoonmakers worden nu niet meer onderbetaald en werken niet te lang. Ook controleren de fastfoodbedrijven beter wie er bij ze aan het werk zijn.

In de afgelopen jaren zijn de schoonmaakbedrijven bij de fastfoodketen zeer frequent geïnspecteerd. De grootste controle was in 2015 waar bij 19 fastfood filialen controles werden gehouden. Uitkeringsfraude, belastingfraude, te lange werktijden en onderbetaling werden geconstateerd. Naast de controles ging de Inspectie SZW in gesprek met de hoofdvestigingen. Zij zagen in dat de schoonmaak op een andere, eerlijke manier, gedaan moest worden. Daar is nu werk van gemaakt en de Inspectie SZW constateert dat bij de eigen vestigingen geen meldingen meer binnenkomen van mogelijke fraude of overtredingen.

De Inspectie SZW hanteert een vergelijkbare aanpak bij schoonmaakbedrijven die werken in hotels in onder andere het betere segment. Enige jaren geleden kreeg een bekende hotelketen voor ruim 300.000 euro boetes omdat zij niet aannemelijk konden maken dat de medewerkers die de kamers schoonmaakten voldoende werden betaald. Vorig jaar is door de Inspectie SZW weer gecontroleerd op de schoonmaak in hotels. Het fenomeen van onderbetaling, fraude, fictieve dienstverbanden en te lange werktijden, bleek nog steeds aanwezig. Binnen de sector is een hoge mate van concurrentie, waardoor de prijs onder druk staat. Hierdoor bezuinigen sommige bedrijven op de personeelskosten en overtreden zij moedwillig de wet. De schoonmaakbedrijven, en vaak ook hun opdrachtgevers, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper werken.

In 2017 kreeg de Inspectie 91 meldingen binnen van schoonmakers over werkdruk, intimidatie, te lagen lonen en|of lange werkdagen. Hiervan waren 50 meldingen dermate concreet dat er een onderzoek is ingesteld. De meeste onderzoeken lopen nog, maar een aantal zijn al afgerond en daarin werden overtredingen van de wet minimumloon, arbeidstijdenwet en de wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Daarnaast zijn er nog 21 inspecties geweest waarbij in ruim 60% overtredingen zijn geconstateerd.

De controles bij de hotels zal de komende periode worden voortgezet. Daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd met hotelketens over de misstanden die de Inspectie ziet binnen de schoonmaaksector. Deze aanpak heeft binnen de fastfoodsector tot resultaten geleid. De Inspectie SZW vindt dat de hotels en de schoonmaakbedrijven samen verantwoordelijk zijn voor eerlijk en veilig werken. De eerste gesprekken die gevoerd zijn met de hotelketens stemmen hoopvol. Zo is één hotelketen al gestopt met het schoonmaakbedrijf dat het niet zo nauw nam met de wet- en regelgeving.

Om de misstanden in de schoonmaaksector zo effectief mogelijk aan te pakken, werkt de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst, UWV, IND en individuele gemeenten.