Problemen met leveren benzine aan tankstations

Doordat er in de haven van Rotterdam een aanvaring is geweest met een olietanker, is er 300 ton olie in het water gelopen. Hierdoor kunnen minder schepen de brandstofdepots bevoorraden. De schepen moeten na elke aankomst schoongemaakt worden om verdere verspreiding van de olie te voorkomen.

Door de langere verwerkingstijd komen vervolgens de oliedepots droog te staan waardoor er uitgeweken dient te worden naar andere havens zoals Antwerpen met lange wachtrijen tot gevolg.

Daarbij speelt tevens mee dat er sinds geruime tijd een te kort is aan vrachtwagen- en dus ook tankwagenchauffeurs. Hierdoor is het niet mogelijk om meer tankwagens op pad te sturen waardoor de belevering in samenhang met het ontstane olievlek verre van optimaal is.