'OM moet tienduizenden flitsboetes A29 terugbetalen'

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter. Een automobilist die werd geflitst bij hectometer 14.7 op de A29 vlak voor de entree van de Heinenoordtunnel richting Rotterdam, vocht met succes zijn snelheidsovertreding aan bij de rechter. De rechter oordeelde dat de man ten onrechte een boete van 113 euro had gekregen, want door de kromming in de weg kan de radarmeting onmogelijk goed zijn. Dit meldt het AD zaterdag.

Terugbetalen

Het Openbaar Ministerie moet de boete terugbetalen en onderzoekt nu of alle flitsboetes moeten worden terugbetaald.