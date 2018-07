Gestolen smartphone terug door 'Zoek mijn iPhone'

De politie ontving een melding dat op de Korte Ring van een vrouw (18) uit Zierikzee rond 22.40 uur haar smartphone was gestolen. Ze deed aangifte en meldde dat ze met behulp van een andere telefoon met de app 'Zoek mijn iPhone' had ontdekt dat haar telefoon nog in Bruinisse was. Via de handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland werd de politie gewaarschuwd.

Proces-verbaal

Agenten namen de telefoon met de app mee en volgden de smartphone van het slachtoffer. Op de Parallelweg troffen ze een vrouw aan, die de telefoon bij zich had. De vrouw (38) uit Kaatsheuvel werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze is zaterdagmorgen verhoord en tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Zoek mijn iPhone

Als je je iPhone, iPad, iPod touch of Mac verliest, kun je met de app 'Zoek mijn iPhone' een ander iOS-apparaat gebruiken om het op te sporen en je gegevens te beveiligen.