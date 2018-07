Bomen hebben het loodzwaar door de droogte

Om te overleven laten veel bomen hun bladeren nu al vallen of stoten zij hun schors af. Vooral eikenbomen laten massaal hun schors vallen. Als de droogte nog veel langer aanhoudt, zullen sommige van deze bomen het niet gaan redden. Bij andere bomen zie je al dat de bladeren aan het verdorren zijn en dat het lijkt of het al herfst is. Bomen gaan in de overlevingsmodus. Maar als de droogte nog een of twee maanden aanduurt, vreest boomtechnisch adviseur Edward Konijnenberg dat er een enorme schade zal ontstaan, zo laat hij aan de NOS weten. Konijnenberg: 'De schade is niet te overzoen.' Hij laat de dorre bladeren van de eikenbomen zien en toont de kleine eikeltjes die nu al, veel te klein, van de bomen vallen. 'Regen', zegt hij 'Regen moet er komen.'

Oproep

Maar zo lang die regen nog uitblijft, moeten wij het misschien zelf maar doen. Een inwoner van de Amstelhoek (gemeente De Ronde Venen) is zelf begonnen om de bomen water te geven. Hij roept mensen die de middelen hebben, dus mensen die bijvoorbeeld een sloot in de buurt hebben, op, om de bomen een handje te helpen. Het gaat daarbij vooral om jonge bomen die het water goed kunnen gebruiken. Als er de komende weken geen regen valt, zullen uiteindelijk jonge bomen afsterven en dat zou toch zonde zijn.