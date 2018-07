Flinke aanrijding op berucht kruispunt Schiedam

Omstanders hoorden piepende remmen, een harde knal en tot slot luid geschreeuw. Alle inzittenden konden zelfstandig uit de auto komen. De brandweer was aanrijdend voor een ander incident in de buurt, en stopte voor een mogelijke hulpverlening. Deze inzet bleek echter niet nodig. Bij de aanrijding is niemand gewond geraakt, de materiele schade aan beide auto's is aanzienlijk.

De VOA (Verkeers Ongeval Analyse) is ter plaatse gekomen om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. Hierbij is geconstateerd dat de remweg van één van de voertuigen ruim 34 meter bedroeg.

Tijdens de afhandeling van de aanrijding is een vrouw van 83 jaar lelijk ten val gekomen. Zij kon de op het fietspad geparkeerde auto niet ontwijken. Hiervoor is alsnog een ambulance naar de locatie gestuurd. De vrouw is gewond geraakt aan haar been.