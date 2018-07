Man (40) uit Friesland omgekomen bij ernstig ongeval op A28 bij Epe

In de nacht van zaterdag op zondag is in Gelderland op de A28 tussen Elspeet en Epe rond 05.30 uur een man omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Dit meldt de politie zondag.

Auto over de kop

'De man reed in een auto in noordelijke richting en verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur', aldus de politie. Vanaf de linkerrijstrook is hij in de rechterberm terecht gekomen. Daar is de auto meerdere malen over de kop geslagen, hierbij is de bestuurder uit de auto geslingerd.

Onderzoek

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het slachtoffer is een 40-jarige man uit Drachten. De politie heeft een groot onderzoek ingesteld om de precieze toedracht van het zware ongeval in kaart te brengen.