Onderzoek naar mogelijke plannen voor aanslag op Nederlandse veiligheidsdiensten

Op 17 juni zijn in Rotterdam twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De aanleiding tot aanhouding van de verdachten was informatie van de AIVD. In een ambtsbericht van de inlichtingendienst stond dat een van hen na de ramadan een gewapende aanslag zou willen plegen in Parijs. Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen.

Uit het onderzochte chatverkeer van de verdachten blijkt dat zij mogelijk het plan hadden om een aanslag te plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. In een chatgesprek maakte een van de verdachten gewag van een plan voor een aanslag. Hij stuurde ook een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam.

Bij de aanhouding van de verdachten zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Het politieonderzoek heeft uitgewezen dat de mannen 22 en 27 jaar zijn en de Marokkaanse nationaliteit hebben.

Het onderzoek naar de verdenkingen tegen de verdachten is nog in volle gang. Zij mochten tot vandaag alleen contact hebben met hun advocaten. Vandaag zijn deze beperkingen door de officier van justitie van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie opgeheven.

Na hun aanhouding zijn beide verdachten in verzekering gesteld en voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam. De opgelegde voorlopige hechtenis is daarna door de rechtbank met 90 dagen verlengd.

Een eerste, zogenoemde pro forma terechtzitting, is op 19 september bij de rechtbank Rotterdam. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld. De rechtbank neemt op deze zitting kennis van de stand van zaken in het onderzoek en beslist over de verdere voorlopige hechtenis.