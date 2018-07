Brand op akker in Gasselternijveen

Graan geoogst

Op het perceel werd graan geoogst. Brandweerposten uit Gasselternijveen, Gieten en Borger hadden het vuur snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Combine

Er stond wel een combine, een landbouwvoertuig dat gebruikt wordt bij het oogsten, langs de we. Of die iets te maken heeft met het ontstaan van de brand is onbekend. De Hambroeksdijk was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer.