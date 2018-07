Hevige regenbuien in Overijssel

Op de grens van Overijssel en Duitsland zijn woensdagavond enkele hevige onweersbuien actief geweest. In het Losse viel in een half uur bijna 60 mm regen. De buien zijn zeer lokaal en door hun hevigheid kunnen ze voor overlast zorgen.

De grond is door de hitte van afgelopen weken kurkdroog. Hierdoor krijgt het water niet te kans om door de dringen in de grond en loopt zo het riool in.

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in Limburg die vanuit Duitsland het land binnen trekken. Dit kan gepaard gaan met hagel en windstoten met snelheden tot 60 kilometer per uur.