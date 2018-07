Man in ziekenhuis na mishandeling

Een 30-jarige man uit Beek is in de nacht van zaterdag op zondag naar het ziekenhuis gebracht na een mishandeling op de Dobbelsteynporte. Op dit moment ligt hij nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Rond 04.00 uur ontstond er een ruzie op die straat over het verhaal dat het slachtoffer mogelijk aan een auto van iemand anders had gezeten. Hier was de eigenaar van de personenauto niet van gediend en er ontstond een handgemeen. Daarbij heeft het slachtoffer een klapt gekregen en is gevallen. Omdat hij moeilijk aanspreekbaar was is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar nu blijkt dat het letsel ernstiger is dan gedacht, zijn situatie is op dit moment kritiek.