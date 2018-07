Duitse wielrenster (42) omgekomen bij verkeersongeval in Heijen

Zondagmiddag is een 42-jarige vrouw uit de Duitse plaats Goch om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dit meldt de politie maandag.

Landbouwvoertuig

De wielrenster kwam rond 15.30 uur in aanrijding met het landbouwvoertuig op de Hommerseweg. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer komen te overlijden. De politie is nog bezig met een onderzoek de precieze toedracht van de aanrijding.