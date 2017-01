ADO Den Haag krijgt half miljoen gestort van UVS en Wang

Dit is gebeurd om het acute liquiditeitsprobleem op te lossen. Nu kan de club de salarissen gewoon doorbetalen, waardoor ADO Den Haag enige bewegingsruimte op de winterse transfermarkt heeft gekregen. UVS en Wang maakten het geld ook over, omdat hun miljoeneninvestering anders op klappen staat.



Het betaalde bedrag benadert overigens nog niet de ongeveer 2,5 miljoen euro die de Chinezen via de rechtbank gesommeerd zijn te betalen.



UVS en Wang zien tevens in dat ADO Den Haag en trainer Zeljko Petrovic dringend versterking nodig hebben om ook sportief niet af te glijden naar de Jupiler League. Na achttien wedstrijden staat ADO Den Haag op de veertiende plaats met zeventien punten.