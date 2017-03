Blind stelt voorlopige Oranjeselectie van 27 spelers samen

Voorlopige selectie

Blind benadrukt dat het een voorlopige selectie betreft: “Ik heb een aantal spelers, onder wie Wesley Sneijder, niet op de voorlopige lijst gezet omdat ze op dit moment niet honderd procent fit zijn. En voor het Nederlands elftal is fitheid een vereiste. Voor deze spelers geldt dat we de komende anderhalve week moeten bekijken of het haalbaar is ze op te roepen.”

De 27 spelers van de voorlopige selectie:

Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Leroy Fer (Swansea City), Wesley Hoedt (Lazio), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (AZ), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Bruno Martins Indi (Stoke City), Davy Pröpper (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

WK-kwalificatiewedstrijd

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 25 maart de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De aftrap in het Natsionalen Stadion Vasil Levski in Sofia is om 21.45 uur plaatselijke tijd (20.45 uur in Nederland). Dinsdag 28 maart wacht de ploeg van bondscoach Danny Blind een oefenduel met Italië. De ontmoeting met de Azzurri vindt vanaf 20.45 uur plaats in de Amsterdam ArenA.