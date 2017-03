25 meldingen van doping bij meldpunt

In 2016 zijn het bij het meldpunt van de Dopingautoriteit 25 meldingen binnengekomen. Volgens de Dopingautoriteit was er bij geen van de meldingen was sprake van voldoende bewijs om een tuchtzaak te starten. Wel werd de informatie vaak toegevoegd aan tuchtrechtelijke dossiers.