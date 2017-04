Verstappen door remproblemen van de baan, Vettel wint

In de dertiende ronde van de Grand Prix van Bahrein is Max Verstappen zondag van de baan geraakt.

'Brake failure'

De jonge coureur kreeg te maken met een 'brake failure' vlak nadat hij uit de pitstraat kwam na een wissel naar 'supersoft' banden.

Supersoft bandenwissel

Verstappen was net ruim 20 minuten geleden begonnen vanaf een zesde positie en besloot tot een wissel naar de supersoft banden. Vlak nadat hij met de supersoftbanden de pitstraat was uitgereden ging het technisch ergens mis en kreeg hij te maken met een remprobleem waardoor hij met zijn bolide in de bandenstapel klapte en het over was. Deze Grand Prix blijft voor Max Verstappen dus helaas puntloos.

Vettel wint

Uiteindelijk wist Sebastian Vettel wel alle 57 ronden op de baan te blijven en als eerste over de finish te geraken. Hamilton werd tweede en Bottas derde.