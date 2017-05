Spanning in Rotterdam; Server Fox Sport Go overbelast

Voor liefhebbers die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn en een abonnement hebben op Fox Sport Go is het dringen geblazen op de livestream van de wedstrijd. Op social media is te lezen dat veel mensen een zwart scherm krijgen. Volgens de sportzender kunnen er maximaal 80.000 liefhebber tegelijk naar de livestream kijken.

Feyenoord met 3-0 achter

Inmiddels staat Excelsior in de tweede helft met 3-0 voor op Feyenoord en lijkt het feest om de landstitel te vieren nog ver weg.