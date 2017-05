Oranje wint van Marokko

Het Nederlands Elftal heeft voor het eerst sinds 13 november 2016 (Luxemburg - Nederland 1-3) een wedstrijd gewonnen. De ploeg van Fred Grim was, met debutant Nathan Aké in de basis, met 1-2 te sterk op bezoek bij Marokko.

Dankzij van Quincy Promes en Vincent Janssen stond na 68 minuten een 0-2 tussenstand op het scorebord. Jongeling Matthijs de Ligt pakte twee minuten later een rode kaart, waarna Mbark Boussoufa de eretreffer binnenwerkte. Het was direct het slotakkoord van de wedstrijd: 1-2.

'Derby'

Het was een speciale wedstrijd voor zowel het Nederlands als het Marokkaans elftal. Bij de selectie van bondscoach Hervé Renard waren meerdere bekende gezichten van de partij. Zo zijn Yassine Ayoub (FC Utrecht), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (FC Groningen) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht) allen actief in de Eredivisie. Alleen El Ahmadi mocht vanaf de aftrap starten. Ook Nordin Amrabat en Manuel da Costa hebben een verleden in de Nederlandse competitie.



De vier Eredivisionisten zijn niet de enige 'Nederlanders' met een Marokkaans paspoort. Als iedere speler met een dubbele nationaliteit dezelfde keuze als de spelmaker van Ajax had gemaakt, zou de opstelling van Marokko er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: