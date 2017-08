Huldiging Oranje Leeuwinnen maandag in Utrecht

De vrouwen zijn Europees kampioen voetbal geworden. Een unieke prestatie! De KNVB huldigt de Oranje Leeuwinnen maandag 7 augustus in Utrecht, de speelstad waar het allemaal begon.

Informatie voor bezoekers

De huldiging is in park Lepelenburg. Om 16:30 uur zullen de feestelijkheden beginnen wanneer het park open gaat. Om 19.00 is de start van de boottocht met de Kampioenen. Om 19.30 uur zal de huldiging van de Oranje-vrouwen gaan plaatsvinden.