Ook Nederlandse hockeymannen pakken Europese titel

In Amstelveen hebben de Nederlandse hockeymannen een klinkende overwinning behaald.

Stond het in de rust van de EK-finale nog 0-2 voor België, in de tweede helft van de wedstrijd wisten de Nederlandse hockeymannen zich terug te vechten en stond het bij het eindsignaal uiteindelijk 4-2 voor Nederland. En daarmee hebben de Nederlandse hockeymannen net als de Nederlandse hockeyvrouwen de Europese titel in de wacht gesleept.

Het was een dijk van een finale die Oranje zijn vijfde Europese titel bezorgde.