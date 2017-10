Nederlands team pakt zilver en brons op EK bowlen

Na goud in 2014, zilver & brons in 2015 en brons in 2016, was het dit jaar weer twee keer raak van de Nederlandse bowlingselectie tijdens de European Champions Cup.

In Wenen wist Nicole Sanders bij de dames zilver te winnen. Bij de heren was er brons voor Xander van Mazijk.

Vier op rij

Vier keer op rij Nederlands succes op het EK voor nationale kampioenen, het was voor de 29-jarige Sanders uit Emmen ook de vierde keer dat zij aan het toernooi deelnam. En iedere keer ging het iets beter. In 2010 werd ze 10e in Ankara, in 2013 5e in Bratislava en vorig jaar won ze brons in Olomouc.

Sanders kende een geweldige week waarbij ze vanaf het begin bovenin de ranking meedraaide. Zo wist zij zich zaterdagochtend zelfs als eerste te plaatsen voor de halve finales. Hierin rekende ze overtuigend af met haar Franse tegenstandster: 2-0 in een best-of-3. In de finale wachtte Filippa Persson uit Zweden. Die bleek in de beslissende game op dat moment een maatje te groot, het werd 2-1 in het voordeel van de Zweedse.

Mooi debuut

Voor de 25-jarige Van Mazijk uit Scheveningen betekende deelname aan het ECC 2017 zijn debuut voor het Nederlands team bij de senioren. En dat ging hem goed af. Met de dag ging Van Mazijk beter gooien en uiteindelijk wist hij zich als nummer vier te plaatsen voor de halve finales.

Ook zijn tegenstander kwam uit Zweden: de als eerste geplaatste Mattias Wetterberg. In de eerste game kon Van Mazijk het de favoriet nog moeilijk maken, maar verloor hij op 1 pin: 246-245. In de tweede game werd het verschil iets groter (243-201), waardoor Van Mazijk genoegen moest nemen met het brons. Een prachtige prestatie natuurlijk voor de debutant.

Op naar het WK

Lang hebben Sanders en Van Mazijk niet om na te genieten van deze mooie prestaties. Dinsdag 21 november vertrekken beide medaillewinnaars alweer naar Las Vegas. Daar komen zij samen met het Nederlandse heren- en damesteam in actie tijdens de Wereldkampioenschappen. Met deze medailles kunnen Sanders en Van Mazijk dat toernooi, waar het niveau een flink stuk hoger ligt, in ieder geval met vertrouwen tegemoet zien.