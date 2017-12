Badr Hari maakt rentree in de ring tegen Hesdy Gerges

In maart kondigde Badr Hari zijn comback al aan. Fans hoopte dat Rico Verhoeven zijn eerste tegenstander zou worden, maar dit gevecht laat op zich wachten. Het gevecht tussen Hari en Gerges is op 3 maart in Ahoy in Rotterdam, zo maakt kickboksorganisatie Glory bekend.

Het is niet de eerste keer dat de twee elkaar tegenkomen in de ring. In 2010 stonden ze ook tegenover elkaar. Toen verloor Badr Hari de wedstrijd omdat hij Gerges een trap na had gegeven. Hij werd gediskwalificeerd.