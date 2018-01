Nederlandse koprijders Dakar Rally uit de race door technische problemen

De Nederlandse autocoureur Bernhard ten Brinke heeft moeten opgeven in de Dakar Rally. De veertigjarige die de elfde etappe in de rally had gewonnen, moest opgeven met mechanische problemen, zo meldt de organisatie.

Ten Brinke lag aan de leiding in de dertiende etappe die van San Juan naar Córdoba ging, maar door een motorprobleem moest hij lang aan zijn Toyota sleutelen en besloot hij op te geven. Ten Brinke had woensdag historie geschreven door als eerste Nederlander ooit een etappe bij de auto's op zijn naam te schrijven.

Ook dramatische dertiende etappe voor Team De Rooy Iveco

Van de hemel in de hel. Dat was de dertiende etappe van de Dakar Rally voor Team De Rooy Iveco.

Federico Villagra begon de dag als kanshebber op de overwinning in de Dakar, maar moest de strijd staken wegens een kapotte versnellingsbak. Ton van Genugten, die de twaalfde etappe nog wist te winnen, kwam zonder stuurbekrachtiging te staan in de proef met honderden bochten. Artur Ardavichus was de enige Iveco-coureur die kon spreken van een min of meer redelijke dag.

De kansen voor Villagra waren levensgroot. Hij begon aan de voorlaatste etappe van de Dakar op een achterstand van slechts één seconde op de Rus Eduard Nikolaev. De Argentijnse Iveco-coureur ging voortvarend van start in de etappe in het gebied waar hij vandaan komt. Maar al in het eerste deel van de special ging het mis. Het begon met een lekke band, die de crew niet 1-2-3 kon wisselen, omdat ze onderweg de luchtkussens waren verloren. De Rooy Iveco-teamgenoot Artur Ardavichus zat ongeveer 10 minuten achter Villagra en kon helpen.

Kort nadat Villagra weer op gang was, ging de versnellingsbak kapot. De Iveco kon nog maar in één versnelling rijden en niet harder dan 45 km/u. Met dat sukkeldrafje bereikten de Argentijnen de verbindingsweg tussen de twee proeven in. Daar constateerden de monteurs dat het niet ter plaatse verholpen kon worden en moest Villagra de handdoek gooien.

De hoop van Petronas Team De Rooy Iveco was daarna gevestigd op Ton van Genugten, die zo rond de derde tijd reed en – mede door het uitvallen van Villagra – ineens zicht had op een podiumplaats. Op het eerste meetpunt in de tweede proef reed Van Genugten al de tweede tijd, op maar 55 seconden van Airat Mardeev. Alle kansen dus op én opnieuw een mooi etapperesultaat én een goede klassering in de eindrangschikking.

Van Genugten: ‘Met twee man aan het stuur sjorrend naar de finish’

Maar het gezegde ‘to finish first, one first has to finish’ ging ook voor Van Genugten op. Halverwege het tweede deel van de etappe ging de stuurpomp kapot. De crew kon die dusdanig repareren dat de Iveco in elk geval verder kon, zij het zonder stuurbekrachtiging. Het is op dit moment niet duidelijk waar Van Genugten precies zit en hoe het gaat.

Iets na vier uur ’s nachts lokale tijd arriveerde Ton van Genugten in het bivak in Córdoba. Teleurgesteld, doodmoe, maar ook opgelucht. In de dertiende etappe viel zijn Dakar Rally bijna in duigen. Door een kapotte stuurpomp moest Van Genugten samen met monteur Bernard der Kinderen de Iveco Powerstar letterlijk door de Argentijnse wildernis naar de finish sleuren.

