Vijf debutanten in selectie bondscoach Ronald Koeman

De 25-koppige selectie:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Beşiktaş), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Bas Dost (Sporting CP), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Justin Kluivert (Ajax), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Wout Weghorst (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Het Nederlands elftal verzamelt maandag 19 maart in Zeist ter voorbereiding op de twee oefenduels. De ontmoeting met de Three Lions vindt vrijdag 23 maart vanaf 20.45 uur plaats in de Amsterdam ArenA. Daarna reist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman naar het Zwitserse Genève voor het treffen met Portugal. De ploegen treffen elkaar maandag 26 maart vanaf 20.30 uur in Stade de Genève.